Abriss von Biberdamm in Sonsbeck : Künstliche Barriere als Ersatz für Biberdamm gebaut

Ernst Engels an der von ihm gebauten Vorrichtung in der Ley. Foto: Vastmans

Sonsbeck Der Biberdamm in Sonsbeck ist beseitigt. Als Ersatz wurde eine Vorrichtung aus Holzbalken errichtet. Sie soll den Wasserstand auf einem für die Nager „idealen Pegel“ halten. Einige Bürger waren über die Maßnahme verärgert.

Der Kostenpflichtiger Inhalt Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth (WBV KV) hat am Donnerstag eine Vorrichtung aus Holzbalken in der Sonsbecker Ley am Durchlass unter der Straße Zur Licht angebracht. Anschließend wurde der Biberdamm mit einem Bagger beseitigt. Das hat einige Sonsbecker Bürger in Aufregung gebracht.