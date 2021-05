Damm in der Ley sorgt für Rückstau : Sonsbeck hat ein Biber-Problem

Sonsbeck Das geschützte Nagetier hat in der Ley in Sonsbecks Ortsmitte einen Damm gebaut, der zu Überschwemmungen führen kann. Deshalb wurde ein Stück abgetragen. Jetzt wird nach der Biberburg gesucht.

Anfang April in der Woche vor Ostern wurde er erstmals entdeckt, der Damm aus Zweigen und Baumstämmen in der Ley mitten im Sonsbecker Ortskern. Schnell war klar, dass da ein Biber im Bereich Rodekampsweg / Zur Licht am Werk ist. Die Gemeinde war alarmiert. Denn der natürliche Rückstau kann zum Problem werden, bei anhaltendem Starkregen zu Überschwemmungen führen. Am Dienstagmorgen wurden daher 35 Zentimeter des Damms über Stauhöhe abgetragen. „Der Biber hat sich eine ungünstige Stelle ausgesucht“, sagte Bürgermeister Heiko Schmidt.