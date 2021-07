Biber-Paar baut nicht mehr : Stauwehr in der Sonsbecker Ley wieder verkleinert

Sonsbeck Die Erhöhung des Stauwehrs in der Sonsbecker Ley hat den vom Kreis Wesel gewünschten Effekt erzielt und die Biber vom Bauen abgehalten. Nun kam der oberste Balken wieder weg.

Der Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth (WBKV) hat die Erhöhung des Stauwehrs in der Sonsbecker Ley am Freitag wieder zurückgebaut. Die künstliche Barriere war mit Genehmigung des Kreises Wesel vor zehn Tagen um zehn Zentimeter erhöht worden, damit sich die Biber an den Wasserpegel gewöhnen und ihren unablässigen Bau am Biberdamm unterlassen.