„Bewegen hilft“ am Niederrhein : Team „Ponyhof“ gewinnt Dartturnier für guten Zweck

Xanten Die Charity-Aktion „Bewegen hilft“ lebt von vielen kleinen Veranstaltungen, die von Helfern organisiert werden. So wie ein Dartsturnier in Xanten. Kabarettistin Ingrid Kühne lud dazu ein. Das „Team Ponyhof“ gewann.

Ingrid Kühne und ihr Team erwiesen sich als gute Gastgeber. „Wir lassen die anderen gewinnen“, sagte die Kabarettistin aus Xanten. Sie hatte am Mittwoch zum Dartturnier in die Jugendkulturwerkstatt (Jukuwe) eingeladen. Acht Teams mit rund 30 Spielern nahmen daran teil. Die Mannschaften traten in der Disziplin 301 gegeneinander an. Sie fingen also mit 301 Punkten an und warfen so lange auf die Dartscheibe, bis sie selbst oder der Gegner die Null erreicht hatten.