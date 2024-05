Betreutes Wohnen in Xanten-Vynen Mit Handicap in die erste eigene Wohnung

Für ihren Sohn ist es die erste eigene Wohnung. Der junge Mann ist 24, lebt noch bei seinen Eltern in Wesel und zieht jetzt um, auf die linke Rheinseite, nach Vynen. Das ist erst einmal nichts Ungewöhnliches. Was den Auszug besonders macht: Der 24-Jährige ist schwer geistig behindert, kommt ohne Unterstützung nicht zurecht. Die bekommt er aber weiter, wenn er am 1. Juli einzieht in seine kleine Wohnung in dem neuen Haus für Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen, das an der Matthias-Kempkes-Straße direkt neben dem Sportplatz gebaut wird und fast fertig ist.