Brunnenmarkt in Sonsbeck : Besucheransturm rund um den Brunnen

Sonsbeck In Sonsbecks Straßen herrschte am Sonntag Hochbetrieb. Handwerker und Händler lockten mit einem vielfältigen Warenangebot zum Brunnenmarkt.

Es ist noch gar nicht lange her, dass die Sonsbecker Werbegemeinschaft mit dem Frühlingsmarkt Hunderte Besucher in den Ortskern gelockt hat. Die Veranstaltung am Sonntag sollte das allerdings noch toppen. Beim beliebten Brunnenmarkt war in den Straßen zuweilen kaum ein Durchkommen möglich, so viele Menschen waren gekommen. 40 Händler und Hobbyhandwerker an den Ständen sowie Sonsbecks Einzelhändler boten ein vielfältiges Warenangebot auf.