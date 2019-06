Brunnenmarkt in Sonsbeck : Besucheransturm bei Bilderbuchwetter

Brunnenmarkt in Sonsbeck

Die historischen Trecker waren nicht nur für Kinder ein Blickfang. So mancher Familienvater konnte sich von den Fahrzeugen kaum losreißen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Der Brunnenmarkt lockte am Sonntag tausende Gäste nach Sonsbeck. Vor allem für Kinder gab es viel Programm.

So gut besucht wie am Wochenende war der Sonsbecker Brunnenmarkt schon seit Jahren nicht mehr. Diesen Eindruck vermittelte jedenfalls Gabi van Royen, die mit einem Stand als Nachbarschaftskoordinatorin für die Gemeinde Sonsbeck vertreten war. Sie ließ erfolgreiche Aktionen, unter anderem eine Handyeinweisung für ältere Personen mit den Sonsbecker Pfadfindern, Revue passieren.

Beim Rahmenprogramms standen vor allem die Kinder im Mittelpunkt. Clown Pepe lud zu Jonglageversuchen und zur Herstellung von riesigen Seifenblasen ein, mehrere Hüpfburgen und ein Kinderkarussell standen bereit. Auch die Damen am Schminkstand und „Erklär Bär“ Florian Spettmann im Kinder- und Damenmode-Geschäft Pumukl freuten sich über viele kleine Kunden. Zu den Anbietern von Glücksrädern gehörte auch die Familie Stefan Paeßens auf der Hochstraße. Mit Stolz zeigte Tochter Lotte die vielen Blocks, Stifte und Kulis, die sie als Preise ausgeben durfte. Ehrenamtskoordinatorin Anja Heidenreich betreute zudem einen Bastelstand vor dem Haus der „Menschenskinder Sonsbeck“. Ein Büchertrödel und ein Buffet, an dessen Zubereitung Flüchtlingsfamilien beteiligt waren, gehörten ebenfalls zum Angebot.

Zum beinahe 20. Mal sorgte Heinz-Peter Kamps als Vorsitzender des Vereins für Denkmalpflege für eine lehrreiche Führung durch die Gemeinde. Susanne und Lars Reimer aus Winnekendonk – die sich das sich das Leben in den Gemeinden gern genau erklären lassen – gehörten zu den ersten Interessenten. Beinahe 300 Besucher hatten bereits die Kartenausstellung in der Gomannschen Mühle besucht. Diese ist auch noch am „Niederrheinischen Wandertag“, 7. Juli, geöffnet.