Talkrunde zur Landtagswahl : Beste Werbung für die Politik

Meinung Bei der politischen Talkrunde in Xanten erlebte das Publikum Landtagskandidaten, die große Lust auf Politik machten. Sechs ganz unterschiedliche Charaktere, die authentisch, offen und ehrlich auftraten.

Vor der Landtagswahl am 15. Mai besteht Grund zur Hoffnung. Jedenfalls im Wahlkreis 58 (Wesel II). Bei der Talkrunde, die die Volksbank Niederrhein und die Rheinische Post im Xantener Hotel van Bebber präsentierten, erlebten die rund 80 Zuhörer sechs Bewerber, die große Lust auf Politik machten. Und darauf, zur Wahl zur gehen. Sechs ganz unterschiedliche Charaktere, die authentisch, offen und ehrlich auftraten. Jeder und jede von ihnen eloquent, schlagfertig, humorvoll, aber bei wichtigen Themen wie Kies ernsthaft, streitbar und in der Positionierung unterscheidbar.

Kurzum: Diese sechs Landtagskandidaten und diese sympathische, muntere Talkrunde in Xanten waren beste Werbung für eine zukunftsorientierte, demokratische Politik. Bleibt zu hoffen, dass sich das am 15. Mai in Form einer guten Wahlbeteiligung auszahlt.