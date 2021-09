Großveranstaltung in Sonsbeck : Beschwerden über Lärm beim Farm-Pulling

Das Farm-Pulling in Sonsbeck lockt jährlich hunderte Gäste an. Foto: Randolf Vastmans

Sonsbeck Nach dem Farm-Pulling in Sonsbeck hat es Beschwerden von Bürgern wegen Lärmbelästigung gegeben. Das Ordnungsamt der Gemeinde will darüber mit den Veranstaltern darüber sprechen.

Mit röhrenden Motoren hatten sich die PS-starken Traktoren beim zehnten Farm-Pulling in Sonsbeck daran gemacht, einen Bremswagen über den Acker am Lichtweg zu schleifen. Doch was bei hunderten Gästen vor zwei Wochen Jubel auslöste, sorgte bei einigen Anwohnern offenbar für Ärger. Das Ordnungsamt habe mehrere Beschwerden wegen Lärmbelästigung erhalten, wie Fachbereichsleiter Markus Janßen im Rat mitteilte. Er will kommende Woche mit den Veranstaltern sprechen.