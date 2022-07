Berg in Flammen : So plant die Landjugend das feurige Fest in der Sonsbecker Schweiz

Markus Krebber (v.l.), Lisa Beckmann und Lennart van de Weyer schauen sorgenvoll gen Himmel. Sie hoffen auf etwas Regen vor dem Fest Berg in Flammen, damit es nicht zu trocken für das Feuerwerk ist. Foto: Wyglenda

Sonsbeck Die Landjugend Sonsbeck veranstaltet nach vier Jahren wieder ihr weit über die Gemeindegrenzen hinaus beliebtes Fest „Berg in Flammen“. Namensgebender Höhepunkt ist ein großes Feuerwerk. Doch die Trockenheit bereitet Sorgen.

Die Band steht, die Spielstationen sind durchgeplant, der 150 Quadratmeter große Tanzboden samt Bühne liegt im Lager. Reichlich Getränke und Snacks sind genauso wie ein spektakuläres Feuerwerk organisiert. Und rund 60 bis 80 Helfer warten nur auf das Startkommando, dass sie für Aufbau, Ausschank, Aufsicht antreten sollen, um das größte, das Herzensevent der Katholischen Landjugend (KLJB) Sonsbeck wieder zum Erfolg zu bringen.

Seit rund einem Jahr planen die jungen Organisatoren bereits an ihrem zweitägigen Fest Berg in Flammen. Sie sind heiß, das feurige Spektakel am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, endlich wieder uneingeschränkt ausrichten zu können. Alles ist bereit. Nur eines ist noch nötig: ein bisschen Hilfe von oben. Denn ob das namensgebende Höhenfeuerwerk stattfinden kann, hängt davon ab, wie sich die derzeitige Trockenperiode entwickelt. Entsprechend sorgenvoll geht der Blick gen Himmel.

Vor der Fete findet ein Spielenachmittag für Kinder auf der Pferdewiese Op den Hövel statt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Info Maximal 999 Partygäste dürfen mitfeiern Rhythmus Die KLJB veranstaltet das Fest Berg in Flammen in fünf Jahren zwei Mal, also im zwei- beziehungsweise dreijährigen Abstand. 2020 musste das Event coronabedingt ausfallen. Ab 16 Jahren Der Eintritt zur Party am Samstag, 13. August, beträgt zehn Euro an der Abendkasse. Es geht um 20 Uhr los, um 21 Uhr beginnt die Band zu spielen. Maximal 999 Gäste dürfen an diesem Abend aufs Gelände. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Muttizettel werden nicht akzeptiert.

2018 fand Berg in Flammen das letzte Mal statt. Damals musste das Spektakel am Nachthimmel, das Sonsbecks Bergspitze in ein leuchtendes Farbenmeer taucht, gecancelt werden. Anhaltende Trockenheit und Rekordtemperaturen hatten für hohe Waldbrandgefahr gesorgt. Und weil die traditionelle Festwiese an der Straße Op den Hövel vom Wald umgrenzt ist, war das Risiko zu groß, offenes Feuer zu zünden.

„Wir hatten anschließend kurz über andere Optionen für den Festhöhepunkt nachgedacht“, sagt Mitorganisator Markus Krebber. „Doch der Gedanke wurde schnell verworfen. Das Feuerwerk war für die meisten alternativlos.“ Zumal es auf eine lange Tradition zurückgeht. Genauso wie der Festort im ländlichen Idyll. Schon in den 20er Jahren hatten auf der Wiese Op den Hövel Veranstaltungen stattgefunden. „In den Kriegsjahren ist die Tradition dann zum Erliegen gekommen“, erzählt KLJB-Vorsitzender Lennart van de Weyer. Ende der 60er Jahre belebte die Landjugend die Festwiese neu – mit Aktionen für alle Generationen.

So startet Berg in Flammen am Samstag mit einem Spielenachmittag für Kinder von 14 bis 17 Uhr. „Es gibt verschiedene Spielstationen vom Entchenangeln bis zum Hufeisenwerfen“, erzählt Lisa Beckmann vom Orga-Team. Dazu dürfen sich die kleinen Gäste auf Kinderschminken, einen Luftballonwettbewerb, eine Verlosung freuen. Für die Eltern stehen derweil Kaffee und Kuchen bereit. Lisa Beckmann ist seit 2019 in der Landjugend. Es ist ihr erstes Berg in Flammen als Mitglied. „Als Besucherin hatte ich es schon einige Male erlebt. Aber jetzt von der Fläche bis zum letzten Strohhalm daran mitwirken zu können, ist schon besonders“, sagt die 19-Jährige. „Es macht Spaß, mit solchen Aktionen etwas im Ort bewegen zu können.“

Ab 20 Uhr sollen auch die Festgäste ordentlich in Bewegung kommen. Dann beginnt der Partyabend mit Livemusik der Band Splash. „Wir hatten die Coverband mal bei einem Event in der Umgebung erlebt“, erzählt Lennart van de Weyer. „Die machen richtig Stimmung – genau richtig fürs Bergfest.“ Höhepunkt des Abends ist das Höhenfeuerwerk gegen 23 Uhr, ehe bis in die Nacht weitergefeiert werden darf.

Ausschlafen ist da für die Landjugend nicht drin. Denn schon am frühen Sonntag wird wieder aufgeräumt und umgebaut, damit auf der Festwiese um 10.30 Uhr der Feldgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen beginnen kann. Motto des Gottesdienstes: „Wünsch dir was.“

Die KLJB wünscht sich schon vorab was: etwas Regen in den Tagen zuvor, gutes Wetter am Festwochenende. „Das Feuerwerk ist uns schon wichtig“, sagt der Vorsitzende. „Aber man muss bei anhaltender Trockenheit einfach den gesunden Menschenverstand walten lassen.“

Die Landjugend will die Parkflächen bewässern, um einen Brand durch heiße Katalysatoren der Pkw zu verhindern. Auch die Wiesen und Bäume könnten bewässert werden. Eine Brandwache steht bereit, ebenso Wassertanks für den Notfall. „Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Ordnungsamt“, sagt Krebber. „Und wir sprechen eine gemeinsame Sprache.“ Niemand werde ein Risiko eingehen. „Im Mittelpunkt steht ein geselliges Fest“, betonen die Organisatoren. Gerne mit Feuerwerk. Aber es geht auch ohne.

(beaw)