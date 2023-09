Landjugend ändert Rhythmus Berg in Flammen in Sonsbeck soll häufiger stattfinden

Das Fest „Berg in Flammen“ ist ein Höhepunkt in Sonsbecks Veranstaltungskalender. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, weil es auf der Wiese „Op den Hövel“ mit 85 Metern Höhenlage über Normal Null gefeiert wird. Auch nicht, weil gewöhnlich ein spektakuläres Höhenfeuerwerk dazu gehört, sofern das Wetter es zulässt. Das Bergfest der Katholischen Landjugendbewegung Sonsbeck (KLJB) wird schon seit den 20er Jahren gefeiert und lockt bis heute stets gut 1000 Besucher an. Für alle Fans der Veranstaltung gibt es jetzt gute Nachrichten: Sie soll nun alle zwei Jahre stattfinden. Das hat die Landjugend Sonsbeck bei ihrer Jahreshauptversammlung mit großer Mehrheit entschieden. Somit wird das nächste Bergfest nicht erst – dem ursprünglichem Rhythmus entsprechend – im Jahr 2025 stattfinden, sondern bereits im kommenden Jahr vom 31. August bis zum 1. September.