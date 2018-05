Unsere Woche : Bei Posse am Gleis bleibt Vertrauen auf der Strecke

Xanten Wenn's nicht so traurig wäre. Der Bahnübergang Hucker Straße ist spätestens seit dieser Woche so bekannt im Land wie er abgelegen ist.

Da ordnen nach einem tragischen Unglück, bei dem ein 15 Jahre alter Schüler stirbt, Behörden einvernehmlich an, den Weg über die Schienen für motorisierten Verkehr zu sperren. Eine technische Sicherung kommt nicht in Betracht. Die Anwohner beklagen, dass niemand mit ihnen gesprochen hat, reagieren sauer. Sie fühlen sich abgeschnitten, setzen hinter den Kulissen alles daran, die Schranke, die sie als "Mauer" geißeln, zum Einsturz zu bringen.Wenn's nicht so traurig wäre. Der Bahnübergang Hucker Straße ist spätestens seit dieser Woche so bekannt im Land wie er abgelegen ist. Da ordnen nach einem tragischen Unglück, bei dem ein 15 Jahre alter Schüler stirbt, Behörden einvernehmlich an, den Weg über die Schienen für motorisierten Verkehr zu sperren. Eine technische Sicherung kommt nicht in Betracht. Die Anwohner beklagen, dass niemand mit ihnen gesprochen hat, reagieren sauer. Sie fühlen sich abgeschnitten, setzen hinter den Kulissen alles daran, die Schranke, die sie als "Mauer" geißeln, zum Einsturz zu bringen.

Das Gegenteil passiert zunächst. Die Bahn betoniert ihr Provisorium, rüstet später noch mal nach, um den geforderten Standard zu erreichen. Unterdessen verlaufen Bemühungen im Rathaus, mit einem Fachbüro auch die anderen Übergänge in den Blick zu nehmen, um Sicherheit in einem Guss zu erreichen, im Nichts. Vermutlich hat hier auch aufkeimender Widerstand in der Anwohnerschaft gebremst.

Ende April die Überraschung: Die Verwaltung bestätigt, dass die Bahn umdenke und einen Gutachter entsende, der die Voraussetzungen aufzeigen will, unter denen die Öffnung des Weges möglich sei. Wie sich hinterher zeigt, hat die Bahn den Anwohnern bereits im November diese Option aufgezeigt.



Dann überschlagen sich die Ereignisse. Der Gutachter erscheint vor Ort, zeigt auf, wie die Sicht auf die Schienen erweitert werden muss. Noch am Tag drauf nehmen die Bürger die Umsetzung in die eigene Hand. Die Gemeinde kann nur zusehen. Fast hilflos ihre Warnung, auch die Schranke zu entfernen, bevor die Operation amtlich abgesegnet ist. Die Anwohner, ihrer Sache sicher, ignorieren die Aufforderung. Die Schilder, die's braucht, ordern sie an der Verwaltung vorbei direkt beim Bauhof. Der Bürgermeister will, kann das nicht hinnehmen. Er erstattet Anzeige. Folge: Die Bahn sperrt den Übergang erneut.

Anwohner wissen, dass die Barken den nächsten Tag nicht überdauert. So kommt's. Die Bahn teilt dem Rathaus schriftlich mit, dass alles seine Ordnung hat. Der Weg ist offen. Zurück bleibt Kopfschütteln über eine Posse - Ratlosigkeit und Vertrauensverlust in staatliches Handeln, Sicherheit zu erhöhen.

