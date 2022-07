Internationaler Musiksommer in Xanten und Alpen : Junge Klavier-Elite gibt sich die Ehre

Die belgische Pianistin Clara spielt im Alpener Rathaus Werke von Beethoven und Schumann. Foto: Veranstalter

Alpen/Xanten Beim Internationalen Musiksommer geben 33 Pianisten aus der ganzen Welt insgesamt 124 Konzerte in der Region. Auch in Xanten und Alpen sind jeweils vier Klavier-Abende geplant. Wir geben einen Überblick über die Künstler am Flügel.

Sie sind junge hochbegabte Talente, die auf den Bühnen der Welt zu Hause sind. Sie kommen aus Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Großbritannien, Island, Italien, Kosovo, Lettland, Litauen, Moldawien, Österreich, Polen, Russland, Südkorea, der Türkei, der Ukraine, Ungarn und Zypern. Verbunden sind sie durch ihre Liebe zur Musik und ihre gemeinsame Teilnahme bei der 15. Ausgabe des Internationalen Musiksommers in der Euregio Rhein-Waal. Insgesamt 33 junge Pianisten und Pianistinnen spielen zwischen Montag, 18. Juli, und Samstag, 30. Juli, 124 Konzerte an 24 Spielorten der Region. Auch in den Rathäusern in Xanten und Alpen sind jeweils vier Konzerte geplant. Wir geben einen Überblick über die Künstler am Flügel.

Daniils Mickevičs (Lettland) Den Auftakt in Xanten bestreitet am Mittwoch, 20. Juli, um 19 Uhr, der lettische Pianist Daniils Mickevičs. 2003 geboren, darf er schon heute zu den bekanntesten jungen lettischen Künstlern gezählt werden. 2018 schloss er seine Ausbildung an der Musikschule P. Jurjāns in Riga in der Klasse von Ludmila Kiseļenko ab und studiert derzeit am Konservatorium „Emīls Dārziņš“ bei Professor Ilze Treja. Mit Werken von Johann Sebastian Bach (Präludium und Fuge f-Moll (WTK 1), BWV 857), Ludwig van Beethoven (Sonate C-Dur, Op. 2 Nr. 3), Frédéric Chopin (Nocturne Des-Dur, Op. 27 Nr. 2), Franz Liszt ( „Grandes études de Paganini”, S.141 - Nr. 6 a-Moll), César Franck (Prélude, Choral et Fugue) und Leoš Janáček („In the Mists“ („V mlhách“) – I. Andante) will der mehrfache Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe auch das Xantener Publikum begeistern.

Daniils Mickevičs aus Lettland gibt das Auftaktkonzert in Xanten. Foto: Stadt Xanten

Info Der Spielplan in der Übersicht Konzerte in Xanten Mittwoch, 20. Juli, 19 Uhr: Daniils Mickevičs (Lettland); Donnerstag, 21. Juli, 19 Uhr: Michał Oleszak (Polen); Dienstag, 26. Juli, 19 Uhr: Giuseppe D’Elia (Italien); Mittwoch, 27. Juli, 19 Uhr: Gabriel Meloni (Österreich). Konzerte in Alpen Mittwoch, 20. Juli, 19 Uhr: Diana Voronetcaia (Moldawien); Donnerstag, 21. Juli, 19 Uhr: Nicole Rudi (Deutschland); Dienstag, 26. Juli, 19 Uhr: Edwin Szwajkowski (Litauen); Mittwoch, 27. Juli, 19 Uhr: Clara Strobel (Belgien). Änderungen vorbehalten. 124 Konzerte Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Um Spenden wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos und das vollständige Programm über alle 124 Konzerte gibt es online unter www.musiksommer-cleve.eu www.pianofestival-nrl.eu

Diana Voronetcaia (Moldawien) Am gleichen Mittwochabend, 20. Juli, gibt sich um 19 Uhr Diana Voronetcaia im Alpener Rathaus die Ehre. Die 1999 in Chisinau (Moldawien) geborene junge Frau hat seit ihren pianistischen Anfängen mit acht Jahren zahlreiche Auszeichnungen – darunter in Tschechien, Estland, Ungarn, Russland und der Ukraine – erhalten. Nach ihrem Orchesterdebüt im Alter von 17 Jahren ist sie auch Vollmitglied der Chisinauer Philharmonie. 2021 schloss sie ihr Studium an der Hochschule für Musik, Theater und Bildende Kunst in Chisinau ab. In Alpen wird sie Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Claude Debussy und Rodion Shchedrin spielen.

Michał Oleszak (Polen) Die Konzertreihe geht am Donnerstag, 21. Juli, um 19 Uhr mit dem polnischen Talent Michał Oleszak in Xanten weiter. Der im Jahr 2000 in Breslau geborene Pianist hat mit sieben Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Schon ein Jahr später nahm er an seinem ersten Klavierwettbewerb teil. Im Jahr 2013 begann er seine Ausbildung im Musikschulkomplex „Wojciech Kilar“ in Rzeszów, wechselte drei Jahre später ans Musikgymnasium „Zenon Brzewski“ in Warschau, wo er momentan an der Musikhochschule „Fryderyk Chopin“ weiter studiert. Bestplatzierungen bei zahlreichen Jugendklavier- und Kammermusikwettbewerben schmücken seine Vita. Auftritte in diversen Operntheatern und Philharmonien sowie im Zweiten Programm des Polnischen Rundfunks und des Radios RDC ergänzen seine Bühnenerfahrung. In Xanten bekommt das Publikum von ihm Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (Sonate a-Moll, KV 310), Frédéric Chopin (Fantasie f-Moll, Op. 49), Robert Schumann (Sonate g-Moll, Op. 22) und Alexander Scriabin (Fantasie Op. 28) zu hören.

Michał Oleszak aus Polen will unter anderem mit Mozart beeindrucken. Foto: Stadt Xanten

Nicole Rudi (Deutschland) Am Donnerstag, 21. Juli, 19 Uhr will die deutsche Pianistin Nicole Rudi die Zuhörer in Alpen verzaubern. Die 1995 in Wolfsburg in eine deutsch-ukrainische Familie geborene Musikerin wird weithin für ihre ausdrucksstarken und tief empfunden Interpretationen gefeiert. Bereits mit fünf Jahren begann sie, Klavier zu spielen. Schon mit neun Jahren machte sie ihre ersten Wettbewerbserfahrungen und wurde in den nachfolgenden Jahren bei nationalen sowie internationalen Wettbewerben vielfach ausgezeichnet. Als gefragte Pianistin konzertiert sie in zahlreichen Ländern Europas und Asiens und setzt zurzeit ihr Masterstudium an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf fort. Zu ihrem Programm in Alpen gehören Werke von Johann Sebastian Bach (Präludium und Fuge b-Moll (WTK I), BWV 867), Ludwig van Beethoven (Sonate d-Moll, Op. 31 Nr. 2 „Sturm”), Leoš Janáček („Auf verwachsenem Pfade“ – Auswahl) und Franz Liszt (Fantasia quasi Sonata, „Après une lecture de Dante“).

Giuseppe D’Elia (Italien) Auf italienische Leidenschaft am Flügel dürfen sich Zuhörer am Dienstag, 26. Juli, 19 Uhr, beim Konzert von Giuseppe D’Elia im Xantener Rathaus freuen. 1998 in Taranto (Italien) geboren, begann Giuseppe D’Elia im Alter von acht Jahren mit dem Klavierunterricht. 2009 wurde er in die Musikhochschule Giovanni Paisiello in Taranto aufgenommen, wo er 2018 sein Klavierdiplom mit Auszeichnung abschloss. Der Masterstudent an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf kann auf verschiedene Meisterkurse mit international berühmten Pianisten sowie mehrere erste Preise bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben zurückblicken. 2018 begann er seine Konzerttätigkeit, 2019 gab er sein Debüt im Ausland, in dem Steinway Saal in Salzburg. Nun wird er in Xanten zu hören sein, mit Werken von Johann Sebastian Bach (Toccata g-Moll, BWV 915), Franz Schubert (Sonate A-Dur, D. 664), Johannes Brahms (Variationen über ein Thema von Paganini, Op. 35, Band I) und Alexander Scriabin (Sonata Nr. 9, Op. 68 „Schwarze Messe“).

Giuseppe D’Elia aus Italien gab 2019 sein Debüt im Ausland. Drei Jahre später ist er in Xanten zu hören. Foto: Stadt Xanten

Edwin Szwajkowski (Litauen) Er konzertierte bereits in Litauen, Polen, den Niederlanden, Belgien, Russland, Italien, Estland, Lettland, Frankreich, Schweden, Norwegen, Dänemark und China. Am Dienstag, 26. Juli, 19 Uhr stellt der litauische Jungpianist Edwin Szwajkowski bei einem Konzert in Alpen sein Talent unter Beweis. Er räumte internationale Preise ab, wurde vom litauischen Präsidenten für seine künstlerischen Leistungen geehrt wie auch vom litauischen Radio und nationalen Fernsehsender LRT aufgenommen. 2021 beendete er sein Master-Studium Klavier an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. In Alpen will er mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Frédéric Chopin aufwarten.

Gabriel Meloni (Österreich) Das Abschlusskonzert in Xanten gibt am Mittwoch, 27. Juli, 19 Uhr der 2001 in Dornbirn geborene Pianist Gabriel Meloni. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er mit acht Jahren von seiner Schwester Maria Grazia Meloni. Nach seiner Ausbildung am Vorarlberger Landeskonservatorium und der Zürcher Hochschule der Künste studiert er seit 2020 an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. 2015 nahm Gabriel an einem Meisterkurs mit Lang Lang im Wiener Musikverein teil, weltweit wurden nur zehn von 350 Kindern für dieses Camp genommen. Er ist Preisträger mehrerer Wettbewerbe, ist als Solist wie auch als Kammermusiker in Österreich und im Ausland tätig. In Xanten will er Interpretationen von Werken von Johannes Brahms (Sonate Nr. 3 f-Moll, Op. 5), Claude Debussy („Pour le piano” Nr. 1-2-3) und Nikolai Medtners (Märchen) präsentieren.

Clara Strobel (Belgien) Die belgische Pianistin Clara Strobel beschließt mit Werken von Ludwig van Beethoven (Sonate B-Dur, Op. 106 „Hammerklavier“ und Sonate A-Dur, Op. 101) und Robert Schumann (Symphonische Etüden Op. 13) die Konzertreihe in Alpen. Am Mittwoch, 27. Juli, 19 Uhr ist sie dort im Rathaus zu Gast. 2002 in Sint-Niklaas in einer Musikerfamilie geboren, erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht von ihrem Vater. Von 2009 bis 2013 besuchte sie die Musikakademie in Sint-Niklaas, bis 2019 war sie Jungstudentin an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Seit 2020 studiert sie Bachelor Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, kann auf bereits mehrere Solo- und Kammerkonzerte in Belgien, Deutschland, Niederlande, Frankreich und Südkorea zurückblicken und zahlreiche Preise ihr Eigen nennen. Unter anderem erhielt Clara Strobel den Kulturpreis der Stadt Sint-Niklaas für besondere junge Talente.

Gabriel Meloni aus Österreich beschließt die Konzertreihe in Xanten. Foto: Stadt Xanten

Das Internationale Studentenfestival Euregio Rhein-Waal bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, das neu erworbene Wissen im Rahmen der parallel stattfindenden Kawai Heinrich Neuhaus Meisterklasse sofort zu erproben. Die Pianisten und Pianistinnen sind allesamt hochbegabte junge Menschen, die an verschiedenen Musikhochschulen in Europa studieren, sich auf Prüfungen oder einen Wettbewerb vorbereiten oder sich nach Abschluss des Studiums noch weiter verbessern wollen.

(beaw)