Polizei ermittelt : Cannabis-Plantage in altem Bunker in Birten entdeckt

Cannabis-Plantage in altem Bunker in Birten entdeckt

Xanten In einem Bunker in Birten hat die Polizei eine Cannabis-Plantage ausgehoben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Beschuldigte.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben in einem alten Bunker im Xantener Ortsteil Birten eine Cannabis-Plantage ausgehoben. Wie die Ermittler auf Anfrage unserer Redaktion mitteilten, hatten sie vorher Hinweise aus der Bevölkerung auf einen möglichen Drogen-Anbau auf dem Gelände erhalten. Kontrollen vor Ort hätten den Verdacht erhärtet, daraufhin hätten die Einsatzkräfte im August den Bunker durchsucht, sagte Oberstaatsanwalt Günter Neifer. In einem unterirdischen, rund 60 Meter langen Raum hätten sie Cannabis-Pflanzen gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten nun gegen vier Beschuldigte. Ihnen werde der Handel mit Cannabis in einer nicht unerheblichen Menge und damit ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Nähere Angaben machte Neifert unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Im Waldstück Hees in Birten betrieben die Nazis eine Munitionsfabrik, die Produktionsanlagen waren in Bunkern untergebracht. Reste sind heute noch zu sehen. Später gehörte das Gelände teilweise der Bundeswehr.