Xanten in der Corona_Krise : Vernunft siegt über Frühlingsgefühle

Radler Rafael Mothes aus Repelen hatte den Xantener Marktplatz am Sonntagmittag fast ganz für sich allein. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Trotz des ersten sommerlichen Sonntags in diesem Jahr ist am Touristenhotspot Xanten der befürchtete Andrang der Besucher ausgeblieben.

Von Sabine Hannemann

Sommerlicher Sonntag. Der erste in diesem Jahr. Sonne satt in der Domstadt Xanten, ein Hotspot für Tagestouristen. Unter normalen Umständen ideale Bedingungen für Erholungssuchende. Aber was ist schon normal in diesen Wochen. Der befürchtete Ansturm ist ausgeblieben. Der Appell von Landeschef Laschet und Bürgermeister Görtz, die Sonne da zu genießen, wo nicht viele hinkommen, hat Wirkung gezeigt.

Schon am Vormittag hätte das frühlingshafte Wetter die Menschen sonst in Scharen in die Xantener Innenstadt gelockt oder an andere beliebte Plätze, wie am Plaza del Mar, in den Kurpark oder aber an die Xantener Nordsee. Fehlanzeige. Zumindest bis zum frühen Nachmittag zeigte sich eindrucksvoll die empfohlene Zurückhaltung. Die Maßgaben, auf Abstand zu bleiben, wurden in und rund um die Domstadt eingehalten. Fast zu 100 Prozent.

Auf dem sonst bei Sonne bevölkerten Großen Markt beobachtete Wolfgang Roth mit seinem Vierbeiner Mr. Spock das eher magere Geschehen. „Wir gehen nirgendwo hin. Der Hund braucht aber nun mal seinen Spaziergang“, sagt der Xantener. Das verstoße ja nicht gegen die Kontaktsperrre. Roth fasst seine Beobachtung so zusammen: „Die Menschen verhalten sich vernünftig und bleiben auf Abstand.“ Nur warum Motorradfahrer in Schwärmen rollen, will ihm nicht so recht in den Kopf.

Familienspaziergang am Wasser: Meike und Jan Moser mit den Kindern Lotte und Tilla genossen die Sonne. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Den Kopf in die Sonne halten und mit einem leckeren Eis „Lebensvitamine tanken“, ist das Ding von Petra Wölki. „So ruhig habe ich die Innenstadt an einem Sonntag noch nicht erlebt“, sagt sie. Die Vorgaben hätten positive Nebeneffekte. „Man geht achtsamer mit sich und anderen um. Ohne Hektik. Die Wertigkeit ist zurück“, beschreibt sie ihre Beobachtung. Familie Karbaum ist aus Düsseldorf angereist. Sie macht ihre Räder auf dem Parkplatz startklar, packen Proviant und Picknickdecken um. „Wir wollen heute mit den Kindern rund 30 Kilometer radeln“, heißt es aus der Runde. „Auch die Kinder halten die Distanz ein, auch wenn’s für sie schwer ist.“ Die Düsseldorfer Rheinpromenade sei einfach zu voll und Xanten mit seinem Radwegenetz „ideal“.

Einmal eine Familienrunde mit Hund drehen. Daniel, Vanessa und Juliana Meckeler spazieren im Kurpark. „Wir kommen klar. Aber für unsere Eltern ist’s schwer. Da muss das Telefon reichen. Und wir skypen. Aber der persönliche Kontakt fehlt doch“, sagen Daniel und Vanessa Meckeler. „Ich verpasse gerade das Veener Kegelturnier mit knapp 100 Teilnehmern. Dafür gehe ich am Nachmittag in den Garten. Auch das ist Lebensqualität“, sagt Kegelgott Daniel. Whatsappen mit Bildern der Kegelbrüder muss reichen. „Wir haben keine Ausgangs-, sondern eine Kontaktsperre. Damit kann man sich arrangieren. Weil der Parkplatz vom Plaza del Mar voll war, haben wir einen großen Umweg gemacht.“ Tochter Juliana findet’s komisch, sich in den Osterferien nicht mit Freunden zu treffen. „Aber es geht eben nicht anders.“

Nur vor der Eisdiele bildete sich eine Schlange. Aber man blieb auf Abstand. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Mutter Vanessa trägt Handschuhe, um sich vor Infektion zu schützen. „Montag kommt der Mundschutz dazu“, sagt sie. Auf den Wegen im Kurpark gehen Spaziergänger und Radler auf Abstand, wenn sie einander passieren. Man grüßt sich freundlich. Auch das Ehepaar Mothes aus Repelen hat Xanten mit dem Rad angesteuert. „Kein Problem. Es gibt viele Ecken für Radler, wo nicht die Masse an Menschen hin will“, sagt Rafael Mothes. „Schwer ist es für uns nur, wenn wir unseren Enkel Ole nicht um uns haben. Wir winken ihm vom Fenster zu“, erzählt Ilona Mothes.