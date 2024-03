Open-air-Konzert an der Xantener Südsee Beatrice Egli tritt in Xanten auf

In der Ankündigung zum Konzert wird Beatrice Egli als „die Powerfrau des deutschsprachigen Popschlagers“ beschrieben. 2023 habe sie sich mit ihrem Album „Balance“ künstlerisch neu erfunden und sei wiedererkennbar sie selbst geblieben, heißt es in der Mitteilung. Nachdem sie mit einem neuen Team an ihrer Seite den kreativen Neuanfang gewagt habe, habe sie die Spitze der Albumcharts in Deutschland und ihrer Schweizer Heimat erreicht. Mit „Alles in Balance – Leise“ veröffentliche sie am 1. März eine um elf Bonustracks erweiterte Sonderedition ihres Erfolgsalbums. Längst sei Beatrice Egli aber nicht nur als Sängerin erfolgreich, sondern habe sich auch als Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen etabliert. In ihrer „Die Beatrice Egli Show“ träten regelmäßig Schlagerstars und Showacts auf.