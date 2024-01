Der Ex-Profi aus Sonsbeck und seine größten Fußballspiele Libero Paul Hahn feiert 75. Geburtstag

Sonsbeck · Der Sonsbecker, der in den 70er-Jahren als Fußball-Profi bei Bayer Uerdingen wie Franz Beckenbauer die Position des Liberos neu definierte, feiert am Dienstag runden Geburtstag. Ein Gespräch über Karriere-Höhepunkte und alte Weggefährten. In seinem Sportcenter steht Paul Hahn immer noch hinter dem Tresen.

15.01.2024 , 00:00 Uhr

Wimpeltausch mit dem „Kaiser“ im August 1975 im Grotenburg-Stadion: Uerdingens Kapitän Paul Hahn und Bayerns Spielführer Franz Beckenbauer. Foto: imago

Von Erwin Kohl