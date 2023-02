Medizinische Versorgung auf dem Land Baustart für das Ärztehaus in Sonsbeck

Der erste Stich in die Erde war mit etwas Mühe verbunden. Der Raureif lag noch auf dem Grundstück „Zur Licht“, der Boden war am Mittwochvormittag noch etwas angefroren. Guido Lohmann versetzte dem Spaten nochmals einen kräftigen Fußhieb, um ihn ins Erdreich zu bohren. Harter Boden konnte den Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Niederrhein nicht davon abhalten, den symbolischen Start der Bauarbeiten für das Ärztehaus in Sonsbeck endlich einzuläuten.