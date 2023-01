Baumschnitt-Lehrgang in Xanten Obstbäume kommen in Form

Obwohl die Wiesen und Felder auf der Bislicher Insel zurzeit einen eher spärlichen Wuchs aufweisen und landwirtschaftliche Arbeiten kaum erforderlich sind, herrschte in zwei Teilen dieses Bereiches der Stadt Xanten am Samstag Hochbetrieb. Grund für die Betriebsamkeit an diesen beiden Standorten war einerseits der Schnitt von Kopfweiden entlang des Rheins, andererseits die Pflege der Obstbäume auf dem Wiesengelände des Regionalverbands Ruhr (RVR) am Naturforum Bislicher Insel. Durchgeführt wurden diese beiden Aktionen von der Xantenr Gruppe des Naturschutzbunds (Nabu), wobei der RVR natürlich Mit-Veranstalter bei dem Schneidelehrgang auf seinem Gelände war.