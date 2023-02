20 Grundstücke in Marienbaum Xanten berät über Kriterien für Bauland-Vergabe

Die Stadt Xanten will im Baugebiet an der Steingensstraße in Marienbaum insgesamt 20 Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser anbieten. Da die Nachfrage deutlich höher ist, muss die Politik Vergabekriterien festlegen, damit die Verwaltung danach entscheiden kann, welche Bewerber Bauland kaufen können. Über diese Kriterien entscheidet der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 7. März.