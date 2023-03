Baugebiet in Marienbaum Häuslebauer bekommen Öko-Vorgaben

Vergabekriterien Die Vergabe der Grundstücke läuft nicht nach dem Windhund-Prinzip, wie Bürgermeister Thomas Görtz im Hauptausschuss erklärte. Es geht also nicht darum, wer sich als Erster bewirbt. Stattdessen werden bis zum Ablauf einer Frist Bewerbungen für die Grundstücke angenommen und dann gewichtet. Dafür hat der Hauptausschuss ein Punktesystem beschlossen, wie schon bei den Baugebieten in Wardt, Vynen und in der Lüttinger Straße. Für die Steingensstraße wurden viele Kriterien der vergangenen Baulandvergaben übernommen, aber es gibt auch Änderungen. Die CDU schlug vor, dieses Mal nur einmalig zehn Punkte für Kinder zu vergeben und nicht zehn Punkte pro Kind. „Wir wollen Paare, die noch keine Kinder haben oder keine haben können, nicht benachteiligen“, erklärte Gasseling. Hilbig setzte sich dagegen für die zehn Punkte pro Kind ein, um kinderreiche Familien zu unterstützen. Tanko Scholten (Fox) machte einen Kompromissvorschlag, auf den sich der Hauptausschuss schließlich verständigte: Für das erste Kind werden zehn Punkte vergeben, für jedes weitere Kind fünf Punkte. Außerdem bekommen Bewerber dieses Mal auch fünf Punkte, wenn sie die Ehrenamtskarte des Landes NRW vorweisen können, sich also ehrenamtlich engagieren. Außerdem gibt es zehn Punkte, wenn jemand seinen Hauptwohnsitz in Marienbaum hat – wenn er in Xanten liegt, gibt es fünf Punkte. Und wer sich schon mindestens zweimal erfolglos auf ein Baugrundstück in Xanten beworben hat, dem werden zehn Punkte gutgeschrieben.