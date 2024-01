Abschluss der Bauern-Protestwoche „Kommen uns die Politiker entgegen, dann tun wir das auch“

Eine positive Bilanz ziehen die Bauern aus Xanten und Sonsbeck nach der siebentägigen Protestwoche. Zum Abschluss gab es im Hafen Xanten eine Mahnwache und in Sonsbeck am neuen Standort der Agriv ein Mahnfeuer. Frank Terhorst, betroffener Landwirt und einer der Organisatoren der Proteste in und um Sonsbeck, sagt: „Mit einer so großen und guten Resonanz der Bevölkerung auf unsere Protestwoche haben wir nicht gerechnet. Dass wir von rund 80 Prozent der Menschen Zustimmung erhalten, macht uns Mut.“