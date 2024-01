Mahnwache in Xanten Xantener Landwirte bieten Bürger Gespräch an

Die andwirte bieten den Bürgern an, dass sie ihnen im direkten Gespräch ihre Beweggründe für die Proteste erklären, sie über die Lage der Landwirtschaft informieren und ihre Fragen beantworten. In den vergangenen Tage sei viel zu hören und zu lesen gewesen, aber „der direkte Draht“, also das persönliche Gespräch, sei besser, hieß es von den Landwirten. Die Mahnwache ist für 18 Uhr bis 20 Uhr geplant. Die Landwirte treffen sich dafür auf dem Parkplatz am Hafen Xanten am Restaurant Plaza del Mar. Am vergangenen Montag hatte eine Aktionswoche der Landwirte begonnen. Seitdem gab es Protestfahrten und Kundgebungen. In anderen Städten trafen sich die Landwirte auch schon zu Mahnwachen. In Sonsbeck haben sich die Bauern für Montag dafür verabredet, genauso wie in Xanten. „Wir wollen gemeinsam mit allen Beteiligten vor Ort die Protestwoche Revue passieren lassen und mit den Menschen ins Gespräch kommen“, sagte Landwirt Frank Terhorst aus Sonsbeck, der die Bauernproteste der zurückliegenden Woche mit organisiert hatte. „Wir gehen Montag auch gerne auf alle Fragen der Interessierten ein, falls einige Sachverhalte noch nicht klar geworden sind.“ Die Bauernproteste richten sich vor allem gegen die Bundespolitik. Auslöser waren die Sparpläne der Ampel-Koalition.