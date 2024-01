Fotos Bauern protestieren an der A57-Auffahrt in Sonsbeck

Die Bauern hatten sich gegen 5.30 Uhr an einem Agrar-Fachhandel in Sonsbeck getroffen. Dutzende waren gekommen. Nach einer kurzen Absprache machten sie sich auf den Weg zur Autobahnauffahrt in Sonsbeck. Weitere Bilder von den Bauernprotesten am Montag (8. Januar 2024) finden Sie hier.