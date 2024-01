Erste Bilanz der Polizei So lief der Bauern-Protest im Kreis Wesel

Wesel Die Bauernproteste haben auch große Auswirkungen auf den Verkehr in und rund um Wesel. Seit den frühen Morgenstunden kommt es rund um die Stadt zu größeren Verkehrsbehinderungen. So blockieren Landwirte unter anderem mit mehreren Bummelfahrten die B58 zwischen der A3-Auffahrt Schermbeck und Wesel. Es kommt zu langen Staus. Außerdem fahren Landwirte mit ihren Treckern und Lkw die Weseler Straße zwischen Voerde und der Autobahnauffahrt Hünxe über mehrere Stunden auf und ab. Auch hier kommt es zu langen Wartezeiten für Autofahrer. Kurz vor 9 Uhr überqueren Dutzende Traktoren und Lkw von Container-Dienstleistern laut hupend die Weseler Niederrheinbrücke, um in Richtung Bahnhof und anschließend über die Oberndorfstraße wieder zurück in Richtung Brücke zu fahren. Auf der großen Kreuzung an der Weseler Zitadelle sperrt die Polizei zeitweise die Fahrbahn in Richtung Innenstadt. Die Folge: Auf der Niederrheinbrücke kommt es zum kompletten Erliegen des Verkehrs. Die Autos stauen sich bis nach Wesel-Büderich. Vereinzelt steigen mehr oder weniger genervte Fahrer aus ihren Autos. So wie Maurice Beck. „Ich kann zwar den Frust der Landwirte verstehen, habe aber eigentlich keine Zeit für so etwas“, sagt der 36-Jährige. Er müsse dringend nach Wesel, um einen Arbeitskollegen abzuholen, weil man anschließend noch in die Niederlande fahre, um von dort beruflich nach Litauen zu fliegen. Von den groß angekündigten Protestaktionen der Landwirte in der Region und bundesweit habe er nur am Rande etwas mitbekommen: „Irgendwie habe ich das verdrängt.“