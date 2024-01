Bauern-Proteste Xantener Landwirte übergeben Resolution an Bürgermeister

Die Resolution richte sich an die Bundespolitik, aber den Landwirten sei es wichtig, dass sie ihre Positionen auch in den Rathäusern erklärten, weil die Bürgermeister ihre Ansprechpartner vor Ort seien, sagte Andreas Jansen vom Buikenhof in Xanten. Die Politik mache den Landwirten immer neue Auflagen. Die jüngsten Sparpläne der Bundesregierung kämen noch hinzu. „Jetzt ist das Maß voll, wir müssen reagieren.“ Auch andere Branchen seien betroffen. Die Proteste der Landwirte würden deshalb auch von anderen Unternehmen unterstützt. Ein anderer Landwirt sagte, dass seine Kollegen und er nicht auf die Straße gingen, weil sie mehr Geld haben oder wenige arbeiten wollten. „Sondern wir wollen das, was wir jetzt haben, behalten.“ Die Arbeitsbedingungen würden für die Landwirtschaft immer schwieriger. „Wir wollen nur weiter unseren Job machen können“, sagte Andreas Jansen.