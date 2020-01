CDU-Neujahrsempfang in Xanten : Neujahrsempfang: Bauern treffen Ministerin vorm Rathaus

NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser spricht bei der Xantener CDU-Fraktion und ruft dazu auf, sich für Klimaschutz einzusetzen.

Ihre Trecker hatten sie ordentlich auf den Parkplätzen abgestellt, sie selbst warteten geduldig gegenüber dem Rathaus, bis NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser auf sie zukam: Knapp 20 Bauern aus Xanten und Umgebung haben am Sonntag den Besuch der CDU-Politikerin in Xanten dazu genutzt, um mit ihr über die Sorgen der Landwirte zu sprechen. „Wir suchen den Dialog“, sagte Georg Biedemann, regionaler Sprecher der Initiative „Land schafft Verbindung“, und machte der Ministerin ein Angebot: Die Bauern würden ihr Fachwissen gern einbringen, wenn die Politik über Gesetze für den Umwelt- und den Klimaschutz berate. „Dieses Angebot nehme ich sehr gern an“, versprach Heinen-Esser. Bundesweit protestieren Landwirte seit Monaten gegen die Agrarpolitik von EU, Bund und Land und fordern, dass sie stärker als bisher einbezogen werden, wenn neue Gesetze und Verordnungen erlassen werden.

Sie lobte Xantens Anstrengungen dafür: „Sie gehen einen großen Schritt voran.“ Damit sprach sie darauf an, dass Verwaltung und Politik ein Klimaschutzkonzept beschlossen haben, dass im vergangenen Jahr eine Klimaschutzmanagerin eingestellt wurde und dass bald ein Klimabeirat für die Stadt gegründet werden soll. Heinen-Esser versprach den Kommunen in NRW, dass die Landesregierung sie bei Maßnahmen zum Klimaschutz weiter unterstützen werde.

Landespolitikerin in Straelen : Ministerin Heinen-Esser zu Gast in Straelen

Sie forderte mehr Grünflächen in den Städten, zum Beispiel auf Dächern und an den Gebäuden. Ein Bürger sprach sie darauf an, dass die meisten Menschen für Erneuerbare Energien seien, aber gleichzeitig viele gegen Windräder in ihrer Nachbarschaft protestierten. Heinen-Esser antwortete, Mindestabstände zu Windrädern könnten zur Befriedung der Situation beitragen. Außerdem müsse die Bevölkerung früh in die Planungen für solche Anlagen einbezogen werden.