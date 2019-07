Interview Ralf Bressler : „Ich war etwas nervös“

Xanten Ralf Bressler fand bei Bauarbeiten in Xanten eine Handgranate. Wir sprachen mit ihm über die Situation und die Minuten danach.

Ralf Bressler Ich hatte hinter den Steinen nur etwas Rundes aus Metall gesehen. Zuerst dachte ich an eine Kanonenkugel aus dem Mittelalter. Mir ist nicht in den Sinn gekommen, dass es eine Handgranate sein könnte, das habe ich erst gesehen, als ich das Ding heraus geholt hatte und es in meiner Hand war. „Was machste denn jetzt?“, habe ich mir noch gedacht. Wenn ich die Granate hier abgelegt hätte, wäre sie vielleicht in die Luft gegangen. Deshalb bin ich zur Polizei gegangen.

Bressler Ich bin langsam zur Wache gegangen und habe die Straßenseite gewechselt, wenn mir Passanten entgegen kamen. Es hätte mich ja nur jemand anrempeln müssen, dann wäre vielleicht etwas passiert. An der Wache habe ich dann geklingelt und dem Beamten ein Zeichen gegeben, dass er herauskommen möge. Als er sah, was ich in der Hand hatte, holte er Kollegen, sie haben die Straße abgesperrt und den Kampfmittelräumdienst gerufen. In der Zwischenzeit kam jemand vom Ordnungsamt und sicherte die Handgranate mit einem Kabelbinder, so dass ich sie ablegen konnte. Für mich war die Sache damit erledigt.