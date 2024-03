Konzert in Xanten Barber’s Clerk feiern Geburtstag

Im Laufe der Zeit wurde dieser Stil auf den Bühnen am Niederrhein ausgebaut und verfeinert, bis die Band 2017 ihr Debutalbum „Old Man‘s Pub“ veröffentlichen konnte. Später folgte die Single „A Good For Nithing’s Dream“. Die Songs von Barber’s Clerk sind auch auf Streamingplattformen wie Apple Music und Spotify verfügbar. Dort sind am beliebtesten unter anderem die Titel „The Dueler“, „Away From Home“, „Alcohol“ und „Old Man’s Pub“.