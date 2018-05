Xanten : Bankgeschäfte per Sprachassistent bei der Sparkasse

Xanten Der Trend des Sprachassistenten findet nun auch seinen Weg in die Bank. Als eines der ersten deutschen Kreditinstitute bietet nun die Sparkasse am Niederrhein ihren Kunden ab sofort das Voice-Banking an. Die Kunden können mithilfe des Smartphones auf eine neue, weitere Art ihre Bankgeschäfte tätigen. "Wir nutzen dazu den Assistenten von Google" sagt der Leiter des Medialen Vertriebs, Mario Wellmanns.

Er begründet diese Entscheidung damit, dass "der Sprachassistent universell einsetzbar ist und auf Heimsystemen ebenso problemlos wie auf allen Android-Smartphones und iPhones läuft." Jeder Kunde, der bereits das Online-Banking nutze, könne sich für den Sprachassistenten selbst freischalten. Wellmanns skizziert die einzelnen Schritte: "Einfach auf dem Smartphone die App 'Google Assistant' installieren und darin die Sparkassen-Banking-Action aktivieren."

Der Assistent verbindet dann zum Online-Banking der Sparkasse am Niederrhein. "Nach Legitimation mit Anmeldename und PIN muss man nur noch eine Voice-PIN vergeben", sagt er. Aktuell kann man per Voice-Banking seinen Finanzstatus abfragen, sich die Stände einzelner Konten nennen lassen und sich die Umsätze über verschiedene Zeiträume vorlesen lassen. Weitere Funktionen, wie beispielsweise die Möglichkeit per Sprachsteuerung Überweisungen zu tätigen, werden in einer nächsten Ausbaustufe folgen. Sicherheit und Datenschutz spielen eine wichtige Rolle. Wellmanns betont: "Die Verbindung zum Banking-Server ist hoch verschlüsselt. Alle Daten bleiben im gesicherten Sparkassen-Netz und werden nicht an Google weitergegeben."



Mittelfristig plane die Sparkasse, ihr Voice-Banking auch auf andere Sprachassistenz-Systeme auszuweiten.

Weitere Informationen zur Verwendung des Sprachassistenten sind auf der Internetseite der Sparkasse am Niederrhein zu finden: www.sk-an.de/voice zu finden.

(RP)