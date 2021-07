Razzia gegen Bandidos-Rocker : Polizei durchsucht Gebäude auch in Xanten

Xanten Die Polizei ermittelt bundesweit gegen die Rockergruppe „Bandidos MC Federation West Central“. Mehr als 100 Objekte wurden deswegen durchsucht – davon liegen drei in Xanten, wie unsere Redaktion erfahren hat.

Im Zusammenhang mit den jüngsten Ermittlungen gegen „Bandidos“-Rocker sind auch in Xanten drei Objekte durchsucht worden: zwei in der Stadt und eins in Birten. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Dortmund auf Anfrage unserer Redaktion. Am Donnerstag hatte es in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen eine Razzia gegen die Rockergruppe „Bandidos MC Federation West Central“ gegeben. Insgesamt wurden 104 Objekte durchsucht, allein in NRW mehr als 86 Vereinshäuser und Wohnungen, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. In Nordrhein-Westfalen koordinierte die Polizei Dortmund die Durchsuchungen.