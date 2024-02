Sicherheit am Bahnübergang Birtener kämpfen für die Schranke

Einwohner des Xantener Ortsteils Birten drängen darauf, dass sich die Stadt weiter für den Bau einer Schranke am Bahnübergang an der Römerstraße einsetzt. Sie waren deshalb zahlreich zum Bezirksausschuss am Mittwochabend gekommen und hatten in der Sitzung durchaus Erfolg: Einstimmig empfahl das Gremium dem Stadtrat, dass er in seiner Sitzung am 14. März die Bedenken der Birtener aufgreift.