Zugstrecke zwischen Xanten und Duisburg Bahnstreik trifft auch die RB31 – Busnotverkehr geplant

Auch Pendler zwischen Xanten und Duisburg müssen sich aufgrund des Warnstreiks der GDL auf starke Einschränkungen einstellen. Die RB31 wird „wahrscheinlich gar nicht fahren“, wie ein Sprecher der Rhein-Ruhr-Bahn am Donnerstag der Redaktion mitteilte. Das zeige die Erfahrung aus den vorherigen Streiks. Am Donnerstag um 22 Uhr soll der Streik laut der Gewerkschaft beginnen und bis am Freitag zur selben Uhrzeit andauern.