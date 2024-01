Notfahrplan veröffentlicht RB31 fällt wegen GDL-Streik aus – stattdessen fahren Busse

Zwischen 20 Uhr und 23.05 fährt der Ersatzbus die komplette Strecke zwischen Xanten und Duisburg. Dafür braucht er etwas mehr als eineinhalb Stunden. In Moers starten die Busse morgens um 6.28 Uhr mit Ziel Xanten und fahren dann stündlich. In beiden Richtungen halten sie zwischendurch in Rheinberg, Millingen und Alpen. Abends, ab 20.10 Uhr und bis 0.20 Uhr, fahren die Busse in Duisburg los, sind etwa 45 Minuten später in Moers und eine Stunde und 40 Minuten später in Xanten.