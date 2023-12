Übersicht für Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck Welche Bäckereien an Heiligabend und Weihnachten öffnen

Bei der Bäckerei Büsch gelte grundsätzlich: Heiligabend ist geöffnet, an den beiden Weihnachtsfeiertagen bleiben die Geschäfte geschlossen. Das heißt: Die Büsch-Filialen bei Edeka Kusenberg in der Bahnhofstraße in Rheinberg, bei Edeka Luft in Borth an der Borther Straße und bei Edeka Daniels in Orsoy an der Rheinberger Straße sind am Sonntag, 24. Dezember, jeweils von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Im Edeka-Markt Luft in Alpen an der Rathausstraße hingegen von 8 bis 12 Uhr. In Lüttingen ist Büsch bei Edeka Lurvink an der Lüttinger Straße am Sonntag von 7.30 bis 11.30 Uhr geöffnet, bei Edeka in Xanten an der Sonsbecker Straße von 7.30 bis 11 Uhr.