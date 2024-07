Bäcker-Innung Niederrhein-Kleve-Wesel Diese Bäckerei-Azubis haben bestanden

Niederrhein · Auszubildende von Bäckerei-Betrieben in Xanten, Sonsbeck und anderen Städten am Niederrhein haben ihre Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse überreicht bekommen. Die Lossprechungsfeier war in Xanten.

11.07.2024 , 17:30 Uhr

Die Bäcker-Innung Niederrhein Kleve-Wesel feierte ihre Lossprechungsfeier im Historischen Schützenhaus Xanten. Foto: Bäcker-Innung Niederrhein Kleve-Wesel

Auf einer Lossprechungsfeier im Historischen Schützenhaus in Xanten haben elf Bäckerinnen und Bäcker, 35 Bäckerei-Fachverkäuferinnen und Bäckerei-Fachverkäufer und eine Konditorin ihre Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse überreicht bekommen. Wie die Bäckerei-Innung Niederrhein-Kleve-Wesel mitteilte, waren die 47 Frauen und Männer in den vergangenen Jahren ausgebildet worden und hatten im Winter oder im Sommer ihre Gesellen- oder ihre Abschlussprüfung bestanden. Ihre Ausbildungsbetriebe haben ihren Sitz in Xanten, Sonsbeck, Wesel, Kamp-Lintfort, Rees, Uedem, Düsseldorf, Kranenburg, Neukirchen-Vluyn, Kleve, Goch, Dinslaken, Kempen, Voerde und Oberhausen. „Für Sie ist heute ein besonderer Tag, Sie werden geehrt, weil Sie eine besondere Leistung erbracht haben“, sagte Henning Funke, Geschäftsführer des Bäckerinnungsverbandes West. „Sie haben Ihre Ausbildung abgeschlossen und werden nun aufgenommen in die Gemeinschaft des Handwerks.“ Dazu gratulierte er ihnen, aber er mahnte auch: „Sie dürfen heute zurück, vor allem aber nach vorne schauen. Denn es wäre sicher nicht klug, sich auf die erreichten Leistungen auszuruhen“, sagte Henning Funke. „Sie haben nun – im wahrsten Sinne des Wortes – Ihr Handwerkszeug erlernt. Nutzen und vermehren Sie es!“ Info Besonders gute Leistungen Auszeichnungen Melanie Valk aus Straelen wurde als Innungsbeste Bäckerei-Fachverkäuferin ausgezeichnet. Ausgebildet wurde sie im Betrieb Heicks & Teutenberg (Kleve). Dort werde sie weiterhin arbeiten, berichtete die Bäcker-Innung Niederrhein Kleve-Wesel: „Wir freuen uns, dass diese Fachkraft dem Bäcker-Handwerk treu bleibt und dieses mit ihrem Wissen und Engagement bereichern wird.“ Jonathan Cadenbach aus Duisburg wurde als Innungsbester Bäcker 2024 geehrt. Ausgebildet wurde Jonathan bei der Bäckerei Bulle in Düsseldorf. Nach der Gesellenprüfung wolle er auch die Meisterprüfung ablegen, dafür habe er sich schon bei der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk NRW in Olpe angemeldet und wolle später eine eigene Bäckerei führen. An folgende Männer und Frauen überreichte Lehrlingswart Gerd Holtmanns gemeinsam mit den Mitgliedern der Prüfungskommission die Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse. Bäcker / Bäckerin Die Gesellenprüfung haben elf Auszubildende bestanden: Amelie-Fee Krieft und Maya Isabell Gräsel im Ausbildungsbetrieb Bäckerei Dams mit Sitz in Wesel, Hrachya Gharibyan (Kriemhild-Mühle, Xanten), Hamza Uzun und Ibrahima Bah (Büsch, Kamp-Lintfort), Janine Markett und Maurice Hübler (Hans Gerads, Rees) Dilshod Zhuraev (Reiner Scholten, Uedem), Jonathan Cadenbach (Bulle Bäckerei, Düsseldorf) Celine Monique Bartsch (Tebart, Sonsbeck) und Jakub Smieszek (Derks, Kranenburg). Bäckerei-Fachverkäufer / Bäckerei-Fachverkäuferin Die Abschlussprüfung haben 35 Auszubildende bestanden: Kimberley Salven, Marina Breidenstein, Anna Bongardt, Silvia Deiters, Silvana Malaguamera, Carmen Kiesewetter, Katja Rößger, Styliani Vaxevanopoulou, Jannina Birk, Eleni Moisaki, Michelle Pöhling, Zhila Rahimi, Inga Abts, Stefanie Schwarz, Jennifer Nies, Mira Stienen, Sarayut Varong, Alessa Lammerz, Melanie Schmied, Hannah Schmitz und Mirsad Pllavci im Ausbildungsbetrieb Büsch mit Sitz in Kamp-Lintfort, Sandra Alm (Andreas Schomaker, Neukirchen-Vluyn), Melanie Falck (Heicks & Teutenberg, Kleve), Helena Diehm (Josef Reffeling, Goch), Sabrina Lefeber (Derks, Kranenburg), Esther van Wickeren (Heicks & Teutenberg, Kleve), Jalila Omeirate, Cheyenne Klose, Sarah Nether, Arda Özbey, Ufuk Zisan Katirci, Leonie Jung und Ilknur Balci (Bäckerei Schollin, Dinslaken), Mohamad Yousif (Bäckerei - Konditorei, Voerde), Alicia Surges (Bäckerei-Konditorei Benter, Oberhausen). Konditor / Konditorin Die Gesellenprüfung hat eine Auszubildende bestanden: Sheren Ibrahim im Ausbildungsbetrieb Heinrich Poeth mit Sitz in Kempen.

(wer)