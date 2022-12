Fotos Zwei Verletzte nach Unfall auf B57 bei Xanten

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Frau mit ihrem Auto auf der Rheinberger Straße (B57) in Richtung Rheinberg unterwegs gewesen und nach links in die Reinhardstraße abgebogen. Dabei sei sie mit dem Fahrzeug des Mannes zusammengestoßen, der ihr entgegen gekommen sei, erklärte die Polizei.