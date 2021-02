Vandalismus in Marienbaum : Unbekannte beschmieren Blitzer-Panzer

Xanten Der Kreis Wesel lässt die Geschwindigkeit auf der B57 in Marienbaum überwachen. Das passt offenbar nicht jedem: Die Blitzer-Anlage ist beschmiert worden, damit sie keine Fotos mehr machen kann.

Unbekannte haben einen mobilen Blitzer auf der B 57 in Marienbaum mit Farbe besprüht. Sie beschmierten die Scheibe vor der Messtechnik, damit die Anlage keine Fotos mehr machen kann. Außerdem schrieben sie eine Beleidigung gegen die Polizei auf die Anlage. Der Blitzer war in der vergangenen Woche vom Kreis Wesel aufgestellt worden, nachdem Anwohner berichtet hatten, dass dort oft zu schnell gefahren werde. Nach Angaben der Bußgeldstelle des Kreises dürfte die Anlage durch die Schmierereien nicht dauerhaft beschädigt worden sein. Allerdings muss sie erst gereinigt werden, bevor sie wieder eingesetzt werden kann. Die Anlage ist vom Hersteller so konstruiert worden, dass sie Vandalismus möglichst aushalten kann, da sie für mehrere Tage an einem Standort gelassen wird. Wegen ihres robusten Aussehens wird sie auch Blitzer-Panzer genannt. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Beschädigung, Tel. 02801 71420.