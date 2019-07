Verkehr wird umgeleitet : Die Sanierung der B 57 beginnt

Die Saneriung der B 57 beginnt zwischen Bankscher Weg und Bataverkreisel. Der Verkehr wird während der Arbeiten umgeleitet. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Ursprünglich sollte die Reparatur der Straße in Marienbaum beginnen. Aber die Pläne wurden geändert – zur Verwunderung des FZX.

Die Bundesstraße 57 in Xanten wird repariert. Die landeseigene Gesellschaft Straßen NRW will mit den Arbeiten am Montag zwischen Bataverkreisel und Bankscher Weg beginnen. Das Stück wird deshalb gesperrt und der Straßenverkehr umgeleitet. Zum Ende der Sommerferien will Straßen NRW dann die B 57 zwischen Bankscker Weg und Salmstraße reparieren. 2020 soll es nach Marienbaum gehen.

Die Straßenarbeiten beginnen mitten in der Hauptsaison des Strandbads Xantener Südsee, und über die Bundesstraße kommen viele Besucher. Dass Straßen NRW auch noch ausgerechnet zwischen Bataverkreisel und Bankscher Weg anfängt, überrascht Wilfried Meyer. Man habe etwas anderes besprochen, sagte der Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX). Er bezog sich auf ein Treffen Ende vergangenen Jahres, an dem Vertreter von Feuerwehr, Polizei, FZX, Stadt und Öffentlichem Personennahverkehr teilnahmen. Damals sei von einem Baustart in Marienbaum die Rede gewesen. Doch wegen des erheblichen Umfangs der Arbeiten werde man nun in Xanten beginnen, sagte Straßen NRW-Pressesprecher Günther Berkels. Marienbaum selbst werde 2020 an die Reihe kommen.

Info Die Arbeiten beginnen am Bataverkreisel Baustart Die Arbeiten sollen am Montag beginnen, in den nächsten Wochen sind der Umbau des Bataverkreisels und die Sanierung der Straße bis zum Bankscher Weg geplant. Die Baustelle zieht danach bis zur Salmstraße weiter. Hintergrund Auf dem Stück sind zahlreiche Bodenwellen. Außerdem nehmen regelmäßig Auto- und Lastwagenfahrer die Kurve zu eng und schrammen an den Randsteinen des Kreisels entlang. Deshalb soll er flacher werden. Umleitung Zunächst wird der Verkehr auf der B 57 über die K32 (Bankscher Weg), die K37 (Am Bruckend) und die K36 (Trajanring) umgeleitet. Später ist eine Umleitung über die L480 (Augustusring) und die K36 (Trajanring) geplant. Radfahrer werden über innerörtliche Strecken und den Alleenradweg geführt.

Die Änderungen sind nach Informationen der Redaktion mit der Stadt abgesprochen gewesen, aber nicht an das FZX weitergeleitet worden. „Ursprünglich sollten die Arbeiten nicht im Sommer bis einschließlich Oktober erfolgen, also nicht in der Reise-Kernzeit für unser Angebot“, erklärte Stephan Tietz vom FZX. „Wir sollten zuletzt an der Reihe sein.“ Der Freizeitbetrieb will jetzt auf seiner Homepage seine Besucher über neue Entwicklungen informieren.

Die mit den Bauarbeiten verbundenen Maßnahmen werden mit geringeren Einschränkungen verbunden sein als anfangs befürchtet. Die Sperrung der B 57 zwischen Salmstraße und Bankscher Weg wird vermutlich nur die letzte Ferienwoche über dauern. Ab dem späten Nachmittag bis zum Arbeitsbeginn am nächsten Morgen regelt eine Ampel den Verkehr einspurig. Tagsüber müsse die Straße ganz gesperrt sein, sagte Berkels, „aus Gründen des Arbeitsschutzes“. Die Straße sei zu schmal für Fahrzeugverkehr und Sanierungsarbeiten zur gleichen Zeit.

Straßen NRW plant auch den Bau einer Verkehrsinsel auf Höhe des Möllewegs, damit Fahrradfahrer und Fußgänger die Bundesstraße an dieser Stelle sicher überqueren können. Für die Arbeiten und die damit verbundene Verbreiterung der Straße ist eine Vollsperrung nicht erforderlich. Allerdings wird auch hier eine Ampel den Verkehr führen und einspurig an der Baustelle vorbei leiten.