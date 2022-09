Geldbörse und Taschen gestohlen : Diebe brechen vier Autos in Sonsbeck auf

Die Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos liegenzulassen (Symbolfoto). Foto: dpa/David Inderlied

Sonsbeck In Sonsbeck haben Unbekannte an mehreren Fahrzeugen die Fenster eingeschlagen. Die Polizei ermittelt, ob die Fälle zusammenhängen, und gibt Tipps, um Aufbrüche zu vermeiden.

Am Dienstag sind sowohl auf dem Parkplatz an der Reichswaldstraße als auch an der Xantener Straße in Sonsbeck Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Unbekannten schlugen die Fenster ein. In mehreren Fällen wurden Wertsachen gestohlen. Die Polizei rät eindringlich dazu, Geldbörsen, Taschen, Elektrogeräte und Co. immer aus den Autos herauszunehmen.

Wie die Polizei berichtet, habe ein Unbekannter am Dienstag zwischen 14.30 und 16.20 Uhr an der Reichswaldstraße die Fenster von zwei geparkten Autos eingeschlagen und daraus einen Rucksack und eine Geldbörse gestohlen. Zwei junge Frauen hätten sich zum Spaziergang im Tüschenwald verabredet und ihre Pkw auf dem Parkplatz abgestellt. Beide hätten jeweils ihre Geldbörse beziehungsweise einen Rucksack in den jeweiligen Wagen zurückgelassen.

„Als die beiden Xantenerinnen zurück zum Parkplatz kamen, bemerkten sie zunächst, dass die Scheiben an den Autos eingeschlagen waren“, teilt die Polizei mit. Anschließend hätten sie einen Unbekannten gesehen, der sich einige Meter entfernt hinter einem Baum versteckte. Nachdem der Fremde die beiden Frauen bemerkt habe, sei er fluchtartig davongerannt.

Der Unbekannte ist laut Zeugenbeschreibung 1,60 Meter groß, hat eine schmale Figur und trug dunkle Bekleidung. Darüber hinaus hat er ein dunkelbraunes Cappi getragen.

Zu zwei weiteren Fällen, so die Polizei, kam es auf einem Parkplatz an der Xantener Straße, Ecke Op den Hövel in der Zeit von 16 bis 17 Uhr. Auch hier hätten Unbekannte die Scheiben von zwei Autos eingeschlagen. In einem Fall sei eine Bauchtasche entwendet worden.

Ob die Fälle im Zusammenhang stehen, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei, die auch um Zeugenhinweise bittet. Hinweise werden von der Wache Xanten, unter Tel. 02801 71420 entgegengenommen.

In Zusammenhang mit diesen Aufbrüchen rät die Polizei: „Machen Sie es potenziellen Dieben nicht zu leicht. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen, auch nicht versteckt“, so der Appell. „Räumen Sie Ihr Auto aus, ehe es andere tun.“

Gegenstände, die nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden sind, haben nach Angaben der Polizei keinen Versicherungsschutz. Auch ein mit einem Saugnapf ans Fahrzeug befestigtes Navigationsgerät gelte bei den meisten Versicherungen als loser Gegenstand und sei damit unversichert, erklären die Beamten. „Nehmen Sie Mobiltelefone oder mobile Navigationsgeräte auch beim kurzfristigen Verlassen des Fahrzeuges mit und präsentieren Sie diese nicht möglichen Straftätern.“

(beaw)