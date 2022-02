Sonsbecker eröffnet dritte Bäckerei in Kanada : Auf Weltreise in die Backstube

Der Sonsbecker Jonah Rosentreter hilft für vier Monate in „The Crusty Bun“ in Kanada bei der Arbeit. Foto: Ingenfeld

Sonsbeck/Winnipeg Der Sonsbecker Auswanderer Andreas Ingenfeld bekommt in Kanada Unterstützung aus der Heimat. Jonah Rosentreter hilft vier Monate lang in den Bäckereien „The Crusty Bun“ aus. Vor wenigen Wochen gab es die dritte Eröffnung.

Eines stand für Jonah Rosentreter nach dem Abitur fest: Er wollte für mehrere Monate ins Ausland – jenseits Europas, „etwas von der Welt sehen“, wie der 19-Jährige sagt. Den Sonsbecker zog es nach Kanada. „Weil mich die Weite dieses Landes so fasziniert“, erklärt er. Aber auch, weil es fern der Heimat alte Bekannte gibt. Der Spross der Sonsbecker Bäckerfamilie Tebart-Rosentreter hilft nun für vier Monate im Betrieb von Andreas Ingenfeld aus. Der Weltenbummler, der bei Tebart seine Ausbildung gemacht hatte, hat sich 2009 zusammen mit Ehefrau Friederike Brandt in Winnipeg selbstständig gemacht. Vor vier Wochen feierte der Unternehmer die dritte Eröffnung seiner Bäckereien „The Crusty Bun“ (das knusprige Brötchen), in denen es Köstlichkeiten nach deutschen Rezeptbüchern gibt. Ein perfekter Zeitpunkt also für die Unterstützung aus dem Heimatland.

Bereits seit seinem 14. Lebensjahr geht Jonah Rosentreter im elterlichen Betrieb zur Hand. Vom Backen, über die Verteilung der Waren bis zum Verkauf packte er schon in vielen Bereichen mit an. Und doch: „Im Crusty Bun lerne ich unheimlich viel Neues und kann meinen Horizont erweitern“, sagt der 19-Jährige. Ein Grund dafür ist das besondere Konzept. „In Deutschland ist es üblich, dass es eine Hauptproduktion gibt, in der schon gegen Mitternacht angefangen wird, für mehrere Filialen zu backen“, erzählt Rosentreter. Im Crusty Bun hingegen sind die Backstuben integriert und lediglich durch eine Glasscheibe vom Café- und Verkaufsbereich getrennt. „Dadurch sind die Backstuben kleiner und ist der Tagesablauf anders“, erzählt der 19-Jährige. „Man fängt später an, sorgt aber fast durchgehend für Nachschub, und die Gäste können dabei zusehen.“ Die Idee dazu hatte Ingenfeld aus Japan mitgebracht, wo er zwei Jahre lang gelebt und seine Frau kennengelernt hatte.

Andreas Ingenfeld und Ehefrau Friederike Brandt haben sich 2009 in Kanada selbstständig gemacht (Archivfoto). Foto: Simon Fuller

Info Nach den Auslandsreisen geht es an die Ausbildung Weltenbummler Andreas Ingenfeld verließ Sonsbeck nach seiner Bäckerlehre bei Tebart mit 20 Jahren. Er arbeitete in verschiedenen Städten Deutschlands, in der Schweiz und Japan, wo er seine Frau Friederike Brandt, eine studierte Japanologin, kennenlernte. 2005 ließ sich das Paar in Kanada nieder. Pläne Jonah Rosentreter strebt nach seinen Auslandsreisen eine Bäckerausbildung an und will seine Meisterprüfung machen, um den Elternbetrieb irgendwann zu übernehmen.

Und die Idee kam in Winnipeg, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba, gut an. Ebenso wie die typisch deutschen Leckereien wie Bienenstich, Körnerbrötchen, Schweineöhrchen oder Schwarzbrot. „Damit haben wir uns inzwischen einen gewissen Namen gemacht“, sagt der 52-jährige Inhaber des Crusty Bun. Die Geschäfte laufen gut. Ingenfeld beschäftigt mittlerweile rund 50 Mitarbeiter. Vor vier Wochen konnte zudem eine dritte Bäckerei in Steinbach, gut 45 Kilometer von Winnipeg entfernt, eröffnen werden. Etwas ab vom Schuss, wie Ingenfeld zugibt. Aber: „Die Leute kommen bewusst wegen unserer Produkte zu uns, nicht weil sie zufällig vorbeilaufen“, erklärt der Sonsbecker. Gerade in Steinbach leben viele Auswanderer aus Deutschland, die sich über ein kräftiges Brot oder Laugenbrötchen auf dem Frühstückstisch freuen, während die Kanadier schon morgens eher zu süßem Gebäck greifen. „Letzte Woche habe ich für eine Stunde an der Kasse ausgeholfen und die ganze Zeit nur deutsch gesprochen“, erzählt Ingenfeld.

Er ist froh über den gelungenen Start. Zumal die ursprünglich für Ende 2020 geplante Eröffnung fast ein Jahr auf sich warten ließ. Wegen der Corona-Pandemie habe es Verzögerungen beim Neubau des Bio-Marktes gegeben, in den die Bäckerei integriert ist, erzählt Ingenfeld. Mal fehlten Baumaterialien, dann wieder Handwerker. Kritik übt der Sonsbecker an der staatlichen Maßnahme, wonach Arbeitnehmer, die während der Corona-Krise ihre Jobs verloren, eine monatliche Unterstützung von 2000 Dollar (etwa 1290 Euro) bekamen. „Das hat Betriebe irgendwann vor das Problem gestellt, überhaupt genügend Mitarbeiter zu finden“, erklärt er. Auch die immer wieder neuen Verordnungen hätten an den Nerven genagt. „Gepaart mit dem Frust, dass es in Steinbach mit dem Bau nicht vorwärts ging“, so Ingenfeld. Doch das ist Schnee von gestern. Im tiefsten kanadischen Winter konnte The Crusty Bun Nummer drei nun endlich eröffnen.

Auch Jonah Rosentreter soll dort noch eingesetzt werden. In seinen ersten beiden von insgesamt vier Monaten in Kanada lernte er die Filialen in St. Mary‘s und in Headmaster kennen. Jede Station sei anders, bemerkt der Abiturient. „Es macht Spaß, die verschiedenen Arbeitsgänge, aber auch die unterschiedlichen Kulturen der Mitarbeiter kennenzulernen“, sagt er. „Kanada ist ein beliebtes Einwanderungsland. Ich arbeite mit Brasilianern, Indern, Philippinern und vielen anderen zusammen.“ Anfang April kommt Jonah Rosentreter wieder nach Hause. Aber nur für zwei Wochen. Danach geht es für den Naturfreund nach Namibia, um in der Nähe der Hauptstadt Windhuk für drei Monate auf einer Wildtierfarm zu arbeiten.

(beaw)