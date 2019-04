Ausstellung in Sonsbeck : Glück hat viele Gesichter

Im Rathaus wurde die Ausstellung "Auf Augenhöhe" Manfred Brünken mit seinem "Heidi Bild". Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Seit Freitag ist eine Ausstellung im Sonsbecker Rathaus zu sehen, für die sich Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen künstlerisch dem Thema Glück genähert haben. Entstanden sind ganz unterschiedliche Werke.

Für Herbert Grönemeyer sind es „die einzigartigen tausendstel Momente“, die Glück ausmachen. Für zwölf Menschen mit psychischen sowie eingeschränkten motorischen und kognitiven Fähigkeiten, die in den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) arbeiten und dort an Kreativangeboten teilnehmen, sind es die Stunden, in denen sie malen können.

So wie Janna Spengler. „Ich bin glücklich, wenn ich male.“ Sie liebt helle und freundliche Farben. „Malen“, sagt sie, „das macht Spaß, setzt Energien frei.“ Sie kommt aus Norddeutschland, ist vor 20 Jahren an den Niederrhein und vor 18 Jahren ins Wittfeld-Haus in Moers gezogen. „Heute werde ich volljährig,“ sagt die 55-Jährige, die bei den Caritas-Werkstätten in Rheinberg an dem Kreativangebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen teilnimmt und eine der zwölf Frauen und Männer ist, die seit Freitag ihre Bilder im Foyer und in den Fluren des Sonsbecker Rathauses ausstellen.

Info Ausstellung ist noch bis zum 5. Mai zu besuchen Dauer Die Ausstellung „Auf Augenhöhe – Glück hat viele Gesichter“ ist noch bis Sonntag, 5. Mai, im Sonsbecker Rathaus zu sehen. Zeiten Besucher können während der Öffnungszeiten des Rathauses vorbeischauen: montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr. Preise Die Bilder der Künstler können auch erworben werden. Eine Preisliste liegt vor Ort aus.

Melanie Wormland-Weinhold leitet bei den CWWN seit drei Jahren die Gruppe „W8zig“ (Werkstatt für 80 Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen), Birgit Vogel seit acht Jahren die der Menschen mit eingeschränkten geistigen und kognitiven Fähigkeiten. „Ich habe über die Jahre immer festgestellt, dass alle ihr Glück in den Kreativwerkstätten gefunden haben.“ Manfred Brünken ist einer von ihnen. Er malt, wo er geht und steht, erzählt Birgit Vogel, das sei für ihn Glück. „Ich habe ein Heidi-Bild gemalt“, erzählt er stolz und zeigt jedem Besucher sein Bild, das am Geländer im Rathaus-Flur steht. Auch Dennis Wallesch freut sich, wenn sich Besucher seine Kunstwerke aus Aquarell, teilweise mit Sand untergemischt, anschauen. Er malt leidenschaftlich gern, genau wie Lisa (31). Für Julia Kamper und Reinhold Krzystola ist das Malen die Möglichkeit zu entspannen.

„Das hast du toll gemacht“, schüttelt Manfred Brünken Bürgermeister Heiko Schmidt die Hand, der die Ausstellung am Freitag eröffnete und über eine Studie zum Thema „Glück“ erzählte. Zwei Menschen wurden über mehrere Jahre begleitet: Ein Mann, der über Nacht zum Lotto-Millionär geworden sei, und einer, der nach einem Verkehrsunfall im Rollstuhl sitzt. Der Lotto-Millionär, der aufgehört hatte zu arbeiten, habe sein soziales Umfeld verloren, sei nur noch damit beschäftigt gewesen, zu überlegen, wie und wofür er sein Geld am besten ausgibt – und sei immer unzufriedener geworden. Ganz anders der Mann im Rollstuhl, der sich mit seinem Schicksal versöhnt habe: „Ich habe Glück gehabt, dass ich am Leben geblieben bin.“

Birgit Vogel antwortet auf die Frage, was für sie Glück ist: „Mit den Menschen, die mir am Herzen liegen, das ausstellen zu können, was sie glücklich macht.“ Andrea Emde, bei den CWWN zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, freut sich, „wenn die Menschen sein können, wie sie sind, und akzeptiert werden, wie sie sind“. Für Frank Stachowiak (54) aus Neukirchen-Vluyn, der zur Werkstatt „W8zig“ gehört, ist „Glück, wenn man jemanden hat, an den man sich anlehnen kann“; für Janna Spengler ist es auch die Fähigkeit, auf andere Menschen zugehen zu können.