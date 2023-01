Holocaust-Gedenken in Xanten Bericht aus der „Vorhölle zu Auschwitz“

Info

Gedenktag Im Vernichtungslager Auschwitz ermordeten die Nazis zwischen 1940 und 1945 mehr als eine Million Menschen. am 27. Januar 1945 wurde das Lager von sowjetischen Soldaten befreit. 1996 wurde der 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog sagte dazu: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen.“ 2005 wurde der 27. Januar von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt.

Stolpersteine Auch Xantener Bürger sind von den Nazis ermordet worden. In der Innenstadt sind an mehreren Straßen sogenannte Stolpersteine verlegt worden. Sie erinnern an Menschen, die dort früher lebten und die von den Nazis verfolgt, vertrieben, deportiert oder ermordet wurden. 2023 sollen noch weitere Stolpersteine dazukommen. Dann sind es in Xanten 46.