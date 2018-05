Xanten: Aus Xanten "fairschönern" wird "fairlaufen"

Xanten Alle Stromkästen im Stadtgebiet sind bemalt. Wer möchte, kann nun eine etwa fünf Kilometer lange Strecke wandern.

Der Vorschlag von Klaus Wolfertz ist Gold wert: In jede Rats- und Ausschusssitzung das Memory mit 36 Karten von bemalten Stromkästen mitnehmen, und nur, wer ein Pärchen gefunden hat, darf sich zu Wort melden. Das dürfte jede Sitzung erheblich verkürzen. Zur Info: Die jüngste am Dienstag dauerte mehr als fünf Stunden.

Gestern Nachmittag stellten Wolfertz und Sabine Wassermann für die Eine-Welt-Gruppe gemeinsam mit dem Stromversorger Innogy, dem Technischen Dezernenten Niklas Franke und Bürgermeister Thomas Görtz im Pfadfinder-Türmchen am Kurpark Westwall den Abschluss der Aktion "Xanten Fairschönern" vor, an der sich viele junge Menschen aus Xanten beteiligt hatten.

Seit Juni 2017 hatten Kinder aus den fünf Kindertagesstätten in der Innenstadt, den fünf Schulen, die Pfadfinder der DPSG und PSG und Mitglieder der Eine-Welt-Gruppe an 42 Stellen in der Innenstadt schmuddelige Stromkästen bemalt und Xanten damit zu einer neuen Visitenkarte als "bunte, weltoffene Stadt" verholfen. Sponsor der Aktion war der Netzbetreiber Innogy. Bei Klaus Wolfertz waren alle Fäden zusammengelaufen. Er war zu Beginn auch mit dem Fahrrad die Liste abgefahren, auf der Innogy "ihre" Stromkästen in Xanten fein säuberlich aufgelistet hat - und Wolfertz entdeckte bei einer Radtour noch viele weitere Kästen anderer Betreiber. Also musste die ursprüngliche Idee, alle Stromkästen in Xanten zu "fairschönern", auf den Innenstadt-Bereich eingedampft werden.