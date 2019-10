Gleichstellungsbeauftragte gesucht : Straßen-Datenbank für Sonsbeck

Sonsbeck Im Rathaus wird zudem eine Gleichstellungsbeauftragte gesucht – bislang vergeblich.

Ob denn dann auch der Zustand der Wege und Straßen erfasst würde, wollte FDP-Ratsherr Jürgen Kühne im Rat wissen. Kämmerer Willi Tenhagen: „Die Straßen werden in einen Zustands-Katalog gepackt; am 31. Dezember 2020 wird es eine körperliche Bestandsaufnahme geben.“ Was das im Klartext bedeutet, erklärte Manfred Gehrke von der BiS: „So weiß jeder Bürger, wie der Zustand der Straße ist, an der er wohnt, und ob und wann da was saniert werden muss“.