Kanalisation in Sonsbeck : Wischmopp stoppt den Abwasserfluss

Sonsbeck Störfall im Sonsbecker Kanalnetz: Drei Mitarbeiter des Bauhofes waren über Stunden damit beschäftigt, eine verstopfte Pumpe wieder gängig zu machen – kein Einzelfall, weil Bürger die Toiletten zur Müllentsorgung missbrauchen.

Der Frühlingsmarkt in Sonsbeck hatte bei herrlichem Sonnenschein zahlreiche Besucher angezogen. Als die längst wieder den Heimweg angetreten hatten, war der Bauhof dabei, aufzuräumen und die Absperrungen abzubauen, als auf dem Handy des Notdienstes fürs Kanalnetz eine Alarm-SMS einging. Die Pumpstation an der Filderstraße mitten im Ort meldete eine Störung. Der Notdienstler und zwei seiner Kollegen rückten aus. Nachdem das Trio die schwere Eisenplatte über dem fünf Meter tiefen Betonsumpf geöffnet hatte, sahen die drei Männer vom Bauhof – einer von ihnen war Elektriker – dass die Pumpe ihren Dienst aufgegeben hatte. Totalausfall. Ursache für den Stillstand im übel riechenden Untergrund: Ein Wischmopp, der den Saugstumpf der Pumpe verstopft hatte, sodass nichts mehr ging. Der Befund bedeutete Spätschicht am Sonntagabend. Für den Trupp war der Tatort passé.

Bereitschaft Der Bauhof ist für Störfälle „24/7“ – also immer – in Rufbereitschaft, für den Fall, dass eine im guten Dutzend Abwasserpumpen im Sonsbecker Kanaletz streikt. Nicht fürs Klo Auch andere Abfälle dürfen nicht über die Kanalisation entsorgt werden. Hierzu zählen Tampons, Binden, Windeln, Allzwecktücher, Wattestäbchen, Putzlappen, Speisereste, Medikamente, Farben und Chemikalien.

Dieser Zwischenfall im Kanalnetz kostete nicht nur Zeit und damit Geld. „Ärgerlich wird es dadurch, dass derartige Störungen – wie im Übrigen in vielen anderen Kommunen auch – keine Einzelfälle sind und tendenziell sogar zunehmen“, sagt Katrin Schäfer. Auch an der Station Filderstraße, aber nicht nur da. Hauptgrund für die missliche Entwicklung sei der unbedachte Umgang mit synthetischen Feuchttüchern, die nach Gebrauch arglos ins Klo geworfen, abgespült werden und so im öffentlichen Kanal landen. Da die Materialien, anders als Toilettenpapier, reißfest seien, würden sie den Fluss des Abwassers ins Stocken bringen, weil die elektrischen Pumpen die problematische Fracht irgendwann nicht mehr verdauen. „Wir hatten auch Pumpen, die nicht mehr repariert werden konnten“, so die Ingenieurin.