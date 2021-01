ArtOrt in Xanten : Fußgängerzone wird für einen Monat zur Kunstgalerie

Xanten Trotz der Corona-Pandemie gibt es auch in diesem Jahr die Kunstausstellung ArtOrt in Xantens Innenstadt. Die Händler wollen die Menschen damit zu einem Schaufensterbummel einladen.

In Xanten hat am Wochenende die Kunstausstellung ArtOrt begonnen. Bis Ende Februar zeigen Künstlerinnen und Künstler ihre Bilder, Fotografien oder Objekte in den Schaufenstern von Ladengeschäften in der Innenstadt.