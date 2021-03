Zutritt nur mit vorab gebuchten Tickets : Archäologischer Park Xanten wieder offen

Xanten Ticktets müssen vorab online gebucht werden. Der Eintritt ist frei. Einige Bereiche im APX sind nicht zugänglich. Der Abenteuer-Spielplatz ist eingeschränkt nutzbar.

Im Archäologischen Park Xanten (APX) sind seit Donnerstag wieder Besucher willkommen. Es ist eine stufenweise Öffnung mit einem eingeschränkten Angebot. Auch nach den Corona-Lockerungen gelten strenge Schutzmaßnahmen. So ist der Besuch der Anlage ausschließlich mit vorab gebuchten Tickets und unter Vorlage eines vollständig ausgefüllten Kontaktformulars möglich. An den Eingängen, auf den Parkplätzen und in ausgewählten Bereichen des APX gilt Maskenpflicht. Die römischen Bauten und Pavillons bleiben zunächst ebenso geschlossen wie das Spielehaus, das römische Restaurant und der Parkeingang am Stadtzentrum.