Einsätze in Xanten und Rheinberg : Arbeitsreiches Wochenende für die Feuerwehr

Einsätze in Xanten und Rheinberg

Zu insgesamt sieben Einsätzen sind die Xantener und Rheinberger Feuerwehrkräfte am Wochenende ausgerückt (Symbolfoto). Foto: dpa/Holger Hollemann

Xanten/Rheinberg Mit drei Einsätzen für die Freiwillige Feuerwehr Xanten und vier Einsätzen für die Kollegen aus Rheinberg gab es am Wochenende viel zu tun für die Brandbekämpfer.

Sowohl die Xantener als auch die Rheinberger Feuerwehrkräfte haben ein arbeitsreiches Wochenende hinter sich. Am Freitag kam die Drehleiter des Löschzugs Xanten-Mitte zum Einsatz, um den Rettungsdienst bei einem Patiententransport in Wardt zu unterstützten.

Um 16.29 Uhr rückte der Löschzug Xanten-Nord aus, um auf der Kalkarer Straße in Marienbaum eine Wohnungstür für den Rettungsdienst zu öffnen. Am Samstag wurden um 11.35 Uhr gleich vier Einheiten zum Alt-Vynschen-Weg in Vynen gerufen, nachdem ein Scheunenbrand gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich aber heraus: Es handelte sich um ein angemeldetes Nutzfeuer, von dem keine Gefahr ausging.