Nachbau eines spätantiken Patrouillenbootes APX testet Römerschiff auf der Xantener Südsee

Der Nachbau eines antiken römischen Patrouillenbootes ist am Freitag mit einem Tieflader und einem Kran vom LVR-Archäologischen Park (APX) zur Xantener Südsee gebracht worden. Der Transport verlief reibungslos. Damit war die Firma Hegmann Transit aus Sonsbeck beauftragt worden. Um 9 Uhr am Morgen wurde das Schiff mit einem Kran auf den Tieflader geladen. Gegen halb elf wurde es aufs Wasser gesetzt. Am Montag soll es getauft werden, bis Ende des Monats sind Testfahrten auf der Xantener Südsee geplant. „Wir werden einige Versuche machen“, sagte APX-Leiter Michael Müller. So werde zum Beispiel die Geschwindigkeit gemessen, die mit dem Ruderboot erreicht werde. Es ist das fünfte von insgesamt sechs Schiffen, das im Archäologischen Park gebaut wurde.